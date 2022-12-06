Лыжник из Екатеринбурга вошел в сборную России

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Воспитанник екатеринбургской спортивной школы № 19 «Детский стадион» Даниил Муралеев вошел в состав сборной России, которая будет участвовать в III Российско-китайских молодежных играх.Зимние игры пройдут с 14 по 20 декабря в провинции Цзилинь в городе Чанчунь. Соревнования проводятся по семи зимним видам спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание на коньках, фристайл и керлинг. Игры будут проходить в формате замкнутого цикла.Церемония открытия молодежных игр состоится 16 декабря, первые соревнования – 17 декабря, а церемония закрытия – 19 декабря.Даниил Муралеев и его тренер Александр Рублев – в числе 150 участников спортивной делегации от России. Всего в делегацию вошли 103 спортсмена и 33 тренера со всей страны.