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Лыжник из Екатеринбурга вошел в сборную России

14.24 Четверг, 15 декабря 2022
Общество
Фото: детскийстадион.екатеринбург.рф
Воспитанник екатеринбургской спортивной школы № 19 «Детский стадион» Даниил Муралеев вошел в состав сборной России, которая будет участвовать в III Российско-китайских молодежных играх.

Зимние игры пройдут с 14 по 20 декабря в провинции Цзилинь в городе Чанчунь. Соревнования проводятся по семи зимним видам спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание на коньках, фристайл и керлинг. Игры будут проходить в формате замкнутого цикла.

Церемония открытия молодежных игр состоится 16 декабря, первые соревнования – 17 декабря, а церемония закрытия – 19 декабря.

Даниил Муралеев и его тренер Александр Рублев – в числе 150 участников спортивной делегации от России. Всего в делегацию вошли 103 спортсмена и 33 тренера со всей страны.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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