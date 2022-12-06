За сутки в Свердловской области выявили 378 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 378 человек. Всего в регионе зарегистрировано 559 138 случаев COVID-19.Госпитализировали 48 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 464 человек. Общее число вылечившихся – 543 672.За сутки в области не зафиксировано случаев смерти от коронавируса.