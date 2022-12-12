Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге будут ловить нарушителей ПДД на пешеходных переходах
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 15 по 18 декабря пройдет рейд «Безопасная дорога». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Автоинспекторы будут ловить водителей, которые не предоставляют преимущество в движении пешеходам, а также будут пресекать нарушения ПДД самими пешеходами.
С начала года в Екатеринбурге произошло 347 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 19 человек, еще 334 получили различные травмы.
Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к нерегулируемому пешеходном переходу водитель обязан уступать дорогу пешеходам. Если перед «зеброй» остановилась или снизила скорость другая машина, то водитель, движущийся в том же направлении, тоже обязан остановиться или снизить скорость.
На регулируемых пешеходных переходах при включении зеленого света водитель должен дать возможность завершить переход дороги или трамвайных путей.
Самим пешеходам при пересечении дороги по пешеходному переходу необходимо убедиться в том, что водители предоставляют им преимущество.
Автоинспекторы будут ловить водителей, которые не предоставляют преимущество в движении пешеходам, а также будут пресекать нарушения ПДД самими пешеходами.
С начала года в Екатеринбурге произошло 347 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 19 человек, еще 334 получили различные травмы.
Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к нерегулируемому пешеходном переходу водитель обязан уступать дорогу пешеходам. Если перед «зеброй» остановилась или снизила скорость другая машина, то водитель, движущийся в том же направлении, тоже обязан остановиться или снизить скорость.
На регулируемых пешеходных переходах при включении зеленого света водитель должен дать возможность завершить переход дороги или трамвайных путей.
Самим пешеходам при пересечении дороги по пешеходному переходу необходимо убедиться в том, что водители предоставляют им преимущество.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге за выходные задержали 12 пьяных водителей
13 декабря 2022
13 декабря 2022
Пьяного водителя грузовика без прав задержали в Екатеринбурге
07 декабря 2022
07 декабря 2022
В Екатеринбурге мальчик перебегал дорогу и попал под колеса Audi
06 декабря 2022
06 декабря 2022