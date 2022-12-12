В Екатеринбурге будут ловить нарушителей ПДД на пешеходных переходах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 15 по 18 декабря пройдет рейд «Безопасная дорога». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Автоинспекторы будут ловить водителей, которые не предоставляют преимущество в движении пешеходам, а также будут пресекать нарушения ПДД самими пешеходами.С начала года в Екатеринбурге произошло 347 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 19 человек, еще 334 получили различные травмы.Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к нерегулируемому пешеходном переходу водитель обязан уступать дорогу пешеходам. Если перед «зеброй» остановилась или снизила скорость другая машина, то водитель, движущийся в том же направлении, тоже обязан остановиться или снизить скорость.На регулируемых пешеходных переходах при включении зеленого света водитель должен дать возможность завершить переход дороги или трамвайных путей.Самим пешеходам при пересечении дороги по пешеходному переходу необходимо убедиться в том, что водители предоставляют им преимущество.