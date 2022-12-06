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В Екатеринбурге стартует сбор предложений по территориям для благоустройства в 2024 году
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начинается сбор предложений горожан по территориям, которые подлежат благоустройству в 2024 году в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Предложения собирают до 16 января следующего года. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы города Алексей Бубнов.
Замглавы города добавил, что администрация сама предложит несколько территорий: парк Энгельса, парк на улице Блюхера, парк 50-ти лет ВЛКСМ, парк на улице Чкалова.
Алексей Бубнов назвал и основное отличие этого года. Раньше на первом этапе голосования использовали возможность гугл-формы, а теперь будут использовать площадку, которую даст министерство цифрового развития РФ.
– У нас двухэтапная процедура. С 15 декабря по 16 января мы будем собирать предложения. После этого до 1 февраля мы подведем итоги. А на втором этапе те пять территорий, которые останутся у нас в рейтинге первыми, мы уже выставим на голосование. Та территория, которая получит первое место, будет считаться победителем, – рассказал Бубнов.
Замглавы города добавил, что администрация сама предложит несколько территорий: парк Энгельса, парк на улице Блюхера, парк 50-ти лет ВЛКСМ, парк на улице Чкалова.
– Но это не догма, то есть горожане могут вписать свою форму и предложить ее для рейтингового голосования, будет такая возможность, – говорит чиновник.
Алексей Бубнов назвал и основное отличие этого года. Раньше на первом этапе голосования использовали возможность гугл-формы, а теперь будут использовать площадку, которую даст министерство цифрового развития РФ.
– Там будет авторизация через Госуслуги. Это наиболее правильная форма. Каждый житель будет идентифицирован, поэтому никаких потасовок в принципе быть не может, – заявляет замглавы Екатеринбурга.
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