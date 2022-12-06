В Екатеринбурге стартует сбор предложений по территориям для благоустройства в 2024 году

– У нас двухэтапная процедура. С 15 декабря по 16 января мы будем собирать предложения. После этого до 1 февраля мы подведем итоги. А на втором этапе те пять территорий, которые останутся у нас в рейтинге первыми, мы уже выставим на голосование. Та территория, которая получит первое место, будет считаться победителем, – рассказал Бубнов.

– Но это не догма, то есть горожане могут вписать свою форму и предложить ее для рейтингового голосования, будет такая возможность, – говорит чиновник.

– Там будет авторизация через Госуслуги. Это наиболее правильная форма. Каждый житель будет идентифицирован, поэтому никаких потасовок в принципе быть не может, – заявляет замглавы Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге начинается сбор предложений горожан по территориям, которые подлежат благоустройству в 2024 году в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Предложения собирают до 16 января следующего года. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы города Алексей Бубнов.Замглавы города добавил, что администрация сама предложит несколько территорий: парк Энгельса, парк на улице Блюхера, парк 50-ти лет ВЛКСМ, парк на улице Чкалова.Алексей Бубнов назвал и основное отличие этого года. Раньше на первом этапе голосования использовали возможность гугл-формы, а теперь будут использовать площадку, которую даст министерство цифрового развития РФ.