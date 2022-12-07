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Фонтан с лазерами и подогревом появится в исторической части Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Новый фонтан может стать одним из подарков Екатеринбургу на 300-летний юбилей. Об этом обмолвился тюменец, занимающий пост главы администрации города (но почему-то не Тюмени).
Новый фонтан собираются установить в исторической части Екатеринбурга, где-то в промежутке улицы Малышева и проспекта Ленина. Сооружение будет не из простых. Его планируют снабдить световой конструкцией, испускающей лазерные лучи, и системой подогрева, которая позволит не отключать фонтан на зимние месяцы. Кроме того, планируется, что помимо журчания воды екатеринбуржцы смогут наслаждаться музыкой, тоже льющейся из фонтана.
Оказывается, о фонтане ещё в сентябре этого года беседовал с губернатором Свердловской области Герман Греф, председатель правления «Сбербанка России», а мэр «подслушал» этот разговор и только теперь поделился новостью с екатеринбуржцами. Именно «Сбербанк», возможно, профинансирует дорогостоящий проект.
Новый фонтан собираются установить в исторической части Екатеринбурга, где-то в промежутке улицы Малышева и проспекта Ленина. Сооружение будет не из простых. Его планируют снабдить световой конструкцией, испускающей лазерные лучи, и системой подогрева, которая позволит не отключать фонтан на зимние месяцы. Кроме того, планируется, что помимо журчания воды екатеринбуржцы смогут наслаждаться музыкой, тоже льющейся из фонтана.
Оказывается, о фонтане ещё в сентябре этого года беседовал с губернатором Свердловской области Герман Греф, председатель правления «Сбербанка России», а мэр «подслушал» этот разговор и только теперь поделился новостью с екатеринбуржцами. Именно «Сбербанк», возможно, профинансирует дорогостоящий проект.
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