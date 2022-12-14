Конфликт из-за точечной застройки назревает в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Без особой радости встретили жители домов на улицах Олега Кошевого и Бажова в Синарском районе Каменска-Уральского известие о том, что рядом может вырасти высотный дом. Наоборот, самая активная их часть поспешила выразить своё возмущение подобной перспективой.Одна из возмущённых жительниц опубликовала сегодня в соцсетях видеоролик, в котором показывает территорию, на которой собираются строить 8-этажное здание, и расписывает все «достоинства» будущего строения для потенциальных покупателей. Так, она утверждает, что вырытый под фундамент котлован постоянно затапливает водой, а поблизости нет парковок, так что у автовладельцев наверняка возникнут проблемы с тем, где оставлять свои машины.Судя по словам автора ролика, смущает местных жителей не столько появление в районе новой высотки, сколько неудобства, связанные с её строительством. Они прекрасно понимаю, что с началом работ о спокойной жизни можно будет забыть — большегрузная техника и башенные краны шуметь будут круглосуточно. Озвучивается в ролике и тревога за воспитанников детского сада, который расположен всего в двух метрах он ещё не начавшейся, но вполне возможной стройки.Меж тем, в администрации Каменска-Уральского успокаивают, что разрешение на строительство никому не выдано, а без согласия местных жителей компания «Альянс-Инвест» приступить к работам не сможет. Но жителей эти доводы не успокаивают. Они замечают активность со стороны представителей застройщика, и уверены, что тот в любой момент может приступить к возведению здания. Чтобы хоть как-то помещать этому, активисты от жильцов установили ворота на проезде к пустырю, который облюбован для строительства.