В Ельцин Центре про литературную гражданскую войну расскажет профессор Архангельский

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С лекцией на тему «Гражданская война в литературе: культура 80-х как форма политики» в Ельцин Центре выступит известный литературовед, телеведущий и публицист Александр Архангельский. Это будет уже вторая лекция профессора Высшей Школы Экономики из цикла «Культура на переломе: до и после распада СССР».В субботу, 17-го декабря Александр Архангельский расскажет посетителям Ельцин Центра о борьбе идеологий в литературе, которая развернулась на страницах книг и журналов в годы Перестройки. Будет затронута также тема реабилитации ранее запретных текстов, фильмов и спектаклей. «В разгар перестройки в журнале «Трезвость и культура» появляется текст поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Анекдотичность этой ситуации очень характерна для этой эпохи. С одной стороны, продолжается советский пафос, а с другой – начинается новая реальность, в которой уже невозможно запретить эту трагическую поэму о поиске утраченного смысла жизни», — приводит пример такой «литературной гражданской войны» лектор.Москвич Александр Архангельский — выпускник факультета русского языка и литературы МГПИ. В первую половину 90-х годов вёл телепередачу «Против течения» на телеканале «РТР», во второй половине был ведущим передачи «Писатели у микрофона» на радио «Свобода». Был колумнистом газеты «Известия» и журнала «Профиль». Выступал автором многочисленных документальных фильмов, написал более двух десятков литературоведческих книг и школьных учебников.