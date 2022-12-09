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В Ельцин Центре про литературную гражданскую войну расскажет профессор Архангельский
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
С лекцией на тему «Гражданская война в литературе: культура 80-х как форма политики» в Ельцин Центре выступит известный литературовед, телеведущий и публицист Александр Архангельский. Это будет уже вторая лекция профессора Высшей Школы Экономики из цикла «Культура на переломе: до и после распада СССР».
В субботу, 17-го декабря Александр Архангельский расскажет посетителям Ельцин Центра о борьбе идеологий в литературе, которая развернулась на страницах книг и журналов в годы Перестройки. Будет затронута также тема реабилитации ранее запретных текстов, фильмов и спектаклей. «В разгар перестройки в журнале «Трезвость и культура» появляется текст поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Анекдотичность этой ситуации очень характерна для этой эпохи. С одной стороны, продолжается советский пафос, а с другой – начинается новая реальность, в которой уже невозможно запретить эту трагическую поэму о поиске утраченного смысла жизни», — приводит пример такой «литературной гражданской войны» лектор.
Москвич Александр Архангельский — выпускник факультета русского языка и литературы МГПИ. В первую половину 90-х годов вёл телепередачу «Против течения» на телеканале «РТР», во второй половине был ведущим передачи «Писатели у микрофона» на радио «Свобода». Был колумнистом газеты «Известия» и журнала «Профиль». Выступал автором многочисленных документальных фильмов, написал более двух десятков литературоведческих книг и школьных учебников.
В субботу, 17-го декабря Александр Архангельский расскажет посетителям Ельцин Центра о борьбе идеологий в литературе, которая развернулась на страницах книг и журналов в годы Перестройки. Будет затронута также тема реабилитации ранее запретных текстов, фильмов и спектаклей. «В разгар перестройки в журнале «Трезвость и культура» появляется текст поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Анекдотичность этой ситуации очень характерна для этой эпохи. С одной стороны, продолжается советский пафос, а с другой – начинается новая реальность, в которой уже невозможно запретить эту трагическую поэму о поиске утраченного смысла жизни», — приводит пример такой «литературной гражданской войны» лектор.
Москвич Александр Архангельский — выпускник факультета русского языка и литературы МГПИ. В первую половину 90-х годов вёл телепередачу «Против течения» на телеканале «РТР», во второй половине был ведущим передачи «Писатели у микрофона» на радио «Свобода». Был колумнистом газеты «Известия» и журнала «Профиль». Выступал автором многочисленных документальных фильмов, написал более двух десятков литературоведческих книг и школьных учебников.
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