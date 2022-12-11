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К выходным в Свердловской области потеплеет
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается потепление. Температура воздуха будет в районе -8°С.
В четверг, 15 декабря, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -14…-19°С, на севере до -24°С. Днем -9…-14°С, на севере до -19°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -14…-16°С, днем -10…-12°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 16 декабря, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-19°С, днем -8…-13°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-16°С, днем -8…-10°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 17 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11…-16°С, при прояснении до -21°С. Днем -4…-9°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -11…-13°С, днем -4…-6°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 15 декабря, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -14…-19°С, на севере до -24°С. Днем -9…-14°С, на севере до -19°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -14…-16°С, днем -10…-12°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 16 декабря, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-19°С, днем -8…-13°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-16°С, днем -8…-10°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 17 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11…-16°С, при прояснении до -21°С. Днем -4…-9°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -11…-13°С, днем -4…-6°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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