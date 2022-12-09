В 14% исследованных продуктов свердловчане нашли антибиотики хинолоны

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Антибиотик хинолон обнаружен в 14% продуктов питания, которые были исследованы специалистами Свердловского референтного центра Россельхознадзора.В сообщении ведомства о результатах проверки продуктов пищепрома за год говорится, что в 2022 году Свердловский референтный центр Россельхознадзора провел исследования 115 проб, в результате которых были зафиксированы нарушения в 16 образцах (это 14 процентов всей исследованной продукции).В этих пробах содержание антибиотиков ципрофлоксацина или энрофлоксацина оказалось выше установленной нормы. Превышения зафиксированы в образцах свинины, колбасы, сосисок, мяса курицы и куриных яиц, произведенных свердловскими компаниями и промышленниками из Пермского края.Данные об обнаруженных нарушениях ведомство направило заказчикам проверок для принятия необходимых мер.Ранее Свердловский референтный центр Россельхознадзора сообщал о проверке за год 41 образца меда на остаточные количества пестицидов. Все образцы с пасек Пермского края и Свердловской области оказались чистыми.