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В 14% исследованных продуктов свердловчане нашли антибиотики хинолоны
Общество
Антибиотик хинолон обнаружен в 14% продуктов питания, которые были исследованы специалистами Свердловского референтного центра Россельхознадзора.
В сообщении ведомства о результатах проверки продуктов пищепрома за год говорится, что в 2022 году Свердловский референтный центр Россельхознадзора провел исследования 115 проб, в результате которых были зафиксированы нарушения в 16 образцах (это 14 процентов всей исследованной продукции).
В этих пробах содержание антибиотиков ципрофлоксацина или энрофлоксацина оказалось выше установленной нормы. Превышения зафиксированы в образцах свинины, колбасы, сосисок, мяса курицы и куриных яиц, произведенных свердловскими компаниями и промышленниками из Пермского края.
Данные об обнаруженных нарушениях ведомство направило заказчикам проверок для принятия необходимых мер.
Ранее Свердловский референтный центр Россельхознадзора сообщал о проверке за год 41 образца меда на остаточные количества пестицидов. Все образцы с пасек Пермского края и Свердловской области оказались чистыми.
В сообщении ведомства о результатах проверки продуктов пищепрома за год говорится, что в 2022 году Свердловский референтный центр Россельхознадзора провел исследования 115 проб, в результате которых были зафиксированы нарушения в 16 образцах (это 14 процентов всей исследованной продукции).
В этих пробах содержание антибиотиков ципрофлоксацина или энрофлоксацина оказалось выше установленной нормы. Превышения зафиксированы в образцах свинины, колбасы, сосисок, мяса курицы и куриных яиц, произведенных свердловскими компаниями и промышленниками из Пермского края.
Данные об обнаруженных нарушениях ведомство направило заказчикам проверок для принятия необходимых мер.
Ранее Свердловский референтный центр Россельхознадзора сообщал о проверке за год 41 образца меда на остаточные количества пестицидов. Все образцы с пасек Пермского края и Свердловской области оказались чистыми.
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