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Ярмарочный сезон-2023 в Екатеринбурге откроется 1 января
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на 2023 год. Новогодняя ярмарка на главной площади города откроется 23 декабря 2022 года и продлится до 15 января следующего года.
Ярмарка в ледовом городке будет работать с 10.00 до 23.00. Также праздничные торговые ряды развернут в Парке Архипова с 1 по 15 января. Они будут работать с 08.00 до 22.00.
Традиционная ярмарка выходного дня начнется свою работу на центральной площади только в феврале. Проводиться она будет до ноября 2023 года.
Также на протяжении всего следующего года будут работать районные ярмарки по следующим адресам:
– Владимира Высоцкого, 12а;
– Билимбаевская, 15;
– Баумана, 48/ переулок Черноморский, 2;
– Баумана, 56,58;
– Санаторная, 2;
– Санаторная, 3;
– проспект Космонавтов, 86;
– Грибоедова – переулок Угловой;
– Преображенский;
– в районе пересечения Белореченской и Волгоградской;
– Академика Бардина, 50;
– Краснолесья, 133;
– 8 Марта, 63.
В мае, июле и августе будут организованы выставки-ярмарки на пешеходной части улицы Вайнера. Городские ярмарки, приуроченные ко Дню Победы и 300-летию Екатеринбурга, развернутся в границах улиц: Бориса Ельцина, 3 – 8 Марта – проспект Ленина – улицы Вайнера – Малышева – Пушкина – Первомайская – Пролетарская – Дзержинского.
С 4 по 8 марта будет организована весенняя ярмарка в переулках Театральном и Банковском. А 12 июня в Историческом сквере и на площади 1905 года проведут ярмарку, посвященную Дню России.
Ярмарка в ледовом городке будет работать с 10.00 до 23.00. Также праздничные торговые ряды развернут в Парке Архипова с 1 по 15 января. Они будут работать с 08.00 до 22.00.
Традиционная ярмарка выходного дня начнется свою работу на центральной площади только в феврале. Проводиться она будет до ноября 2023 года.
Также на протяжении всего следующего года будут работать районные ярмарки по следующим адресам:
– Владимира Высоцкого, 12а;
– Билимбаевская, 15;
– Баумана, 48/ переулок Черноморский, 2;
– Баумана, 56,58;
– Санаторная, 2;
– Санаторная, 3;
– проспект Космонавтов, 86;
– Грибоедова – переулок Угловой;
– Преображенский;
– в районе пересечения Белореченской и Волгоградской;
– Академика Бардина, 50;
– Краснолесья, 133;
– 8 Марта, 63.
В мае, июле и августе будут организованы выставки-ярмарки на пешеходной части улицы Вайнера. Городские ярмарки, приуроченные ко Дню Победы и 300-летию Екатеринбурга, развернутся в границах улиц: Бориса Ельцина, 3 – 8 Марта – проспект Ленина – улицы Вайнера – Малышева – Пушкина – Первомайская – Пролетарская – Дзержинского.
С 4 по 8 марта будет организована весенняя ярмарка в переулках Театральном и Банковском. А 12 июня в Историческом сквере и на площади 1905 года проведут ярмарку, посвященную Дню России.
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