Ярмарочный сезон-2023 в Екатеринбурге откроется 1 января

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на 2023 год. Новогодняя ярмарка на главной площади города откроется 23 декабря 2022 года и продлится до 15 января следующего года.Ярмарка в ледовом городке будет работать с 10.00 до 23.00. Также праздничные торговые ряды развернут в Парке Архипова с 1 по 15 января. Они будут работать с 08.00 до 22.00.Традиционная ярмарка выходного дня начнется свою работу на центральной площади только в феврале. Проводиться она будет до ноября 2023 года.Также на протяжении всего следующего года будут работать районные ярмарки по следующим адресам:– Владимира Высоцкого, 12а;– Билимбаевская, 15;– Баумана, 48/ переулок Черноморский, 2;– Баумана, 56,58;– Санаторная, 2;– Санаторная, 3;– проспект Космонавтов, 86;– Грибоедова – переулок Угловой;– Преображенский;– в районе пересечения Белореченской и Волгоградской;– Академика Бардина, 50;– Краснолесья, 133;– 8 Марта, 63.В мае, июле и августе будут организованы выставки-ярмарки на пешеходной части улицы Вайнера. Городские ярмарки, приуроченные ко Дню Победы и 300-летию Екатеринбурга, развернутся в границах улиц: Бориса Ельцина, 3 – 8 Марта – проспект Ленина – улицы Вайнера – Малышева – Пушкина – Первомайская – Пролетарская – Дзержинского.С 4 по 8 марта будет организована весенняя ярмарка в переулках Театральном и Банковском. А 12 июня в Историческом сквере и на площади 1905 года проведут ярмарку, посвященную Дню России.