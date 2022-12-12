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За полгода в Свердловской области погибли 62 ребенка
Общество
Фото: скриншот трансляции ТАСС-Урал
В Свердловской области в первом полугодии 2022 года погибли 62 ребенка. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.
По словам Морокова, дети погибли в ДТП, пожарах и в результате преступлений, совершенных против них.
Игорь Мороков отметил, что острой остается проблема детских суицидов. Он сообщил о 36 таких случаях. Также, по его словам, зафиксировано более 300 случаев попыток свести счеты с жизнью.
По словам Морокова, дети погибли в ДТП, пожарах и в результате преступлений, совершенных против них.
Игорь Мороков отметил, что острой остается проблема детских суицидов. Он сообщил о 36 таких случаях. Также, по его словам, зафиксировано более 300 случаев попыток свести счеты с жизнью.
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