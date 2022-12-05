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Подросток из Свердловской области выйдет на лед со сборной России по хоккею
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
15-летний Константин Широких из Новоуткинска полетит в Москву вместе со свердловским уполномоченным по правам ребенка Игорем Мороковым, чтобы принять участие в совместной тренировке со сборной России по хоккею. Подросток из многодетной семьи обратился со своей мечтой в проект «Елка желаний».
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что встречу с Капризовым не удалось организовать, но мальчику предложили другой вариант – поучаствовать в тренировке со сборной России по хоккею 15 декабря.
Папа подростка, Павел Владимирович, воспитывает троих детей один. Кроме 15-летнего мальчика в семье растут еще две младшие девочки – Полина и Ульяна.
Напомним, что участниками проекта «Елка желаний» могут стать дети с ОВЗ, люди с инвалидностью от 60 лет, дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Также в списке теперь есть дети участников боевых действий, беженцев и жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
«О „Елке желаний“ узнал по телевизору, решил поучаствовать, ни на что особо не надеясь. Попросил встречу с Кириллом Капризовым, который сейчас играет в НХЛ. Вообще я мечтаю попасть в большой хоккей, стать хоккеистом», – рассказал Константин.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что встречу с Капризовым не удалось организовать, но мальчику предложили другой вариант – поучаствовать в тренировке со сборной России по хоккею 15 декабря.
«Я сам в детстве играл в хоккей и мечтал встретиться со сборной СССР. А теперь исполняю похожую мечту пацана из Новоуткинска. И не только я. Получается, Дедами Морозами тут выступили и спортсмены, и главный тренер Алексей Жамнов, и администрация команды», – заявил Игорь Мороков.
Папа подростка, Павел Владимирович, воспитывает троих детей один. Кроме 15-летнего мальчика в семье растут еще две младшие девочки – Полина и Ульяна.
Напомним, что участниками проекта «Елка желаний» могут стать дети с ОВЗ, люди с инвалидностью от 60 лет, дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Также в списке теперь есть дети участников боевых действий, беженцев и жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
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