«Дни короткометражного кино» стартуют в Свердловской области

«Зрителей Дней короткометражного кино ждет встреча с кинопрограммами, в которых представлены и уральские режиссеры. Это работа „До темноты“ студии анимации „Светлые истории“ Павла Погудина и Макса Куликова, фильм „Искра“ студентки УрГАХУ Валентины Набиуллиной. Режиссер Владимир Головнев, долгое время работавший в Екатеринбурге, представлен в кинофестивале неигровым фильмом „Люди дела. Сеанс одновременной игры“. А фильмом открытия фестиваля стал документальный альманах Андрея Богатырева „Дом в моей голове“ о лидере группы „Чайф“ Владимире Шахрине», – рассказала директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости