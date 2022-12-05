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«Дни короткометражного кино» стартуют в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская области присоединится к Международному кинофестивалю «Дни короткометражного кино». С 15 декабря по 15 февраля лучшие фильмы проката бесплатно покажут 15 региональных учреждений культуры.
В департаменте информполитики области сообщили, что в афишу вошли короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы. В том числе будут показаны лауреаты ведущих российских и международных киносмотров.
Среди 15 площадок фестиваля 13 – это кинозалы, которые открыли в рамках нацпроекта «Культура». Речь идет о залах в Первоуральске, Байкалово, Красноуральске, Верхней Туре, Буланаше, Кировград, Красноуфимск, Кушве, Малышева, Кировграде, Верхнем Тагиле, Двуреченске и Среднеуральске.
Подробная программа «Дней короткометражного кино» опубликована на сайте Свердловского областного фильмофонда.
В департаменте информполитики области сообщили, что в афишу вошли короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы. В том числе будут показаны лауреаты ведущих российских и международных киносмотров.
«Зрителей Дней короткометражного кино ждет встреча с кинопрограммами, в которых представлены и уральские режиссеры. Это работа „До темноты“ студии анимации „Светлые истории“ Павла Погудина и Макса Куликова, фильм „Искра“ студентки УрГАХУ Валентины Набиуллиной. Режиссер Владимир Головнев, долгое время работавший в Екатеринбурге, представлен в кинофестивале неигровым фильмом „Люди дела. Сеанс одновременной игры“. А фильмом открытия фестиваля стал документальный альманах Андрея Богатырева „Дом в моей голове“ о лидере группы „Чайф“ Владимире Шахрине», – рассказала директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.
Среди 15 площадок фестиваля 13 – это кинозалы, которые открыли в рамках нацпроекта «Культура». Речь идет о залах в Первоуральске, Байкалово, Красноуральске, Верхней Туре, Буланаше, Кировград, Красноуфимск, Кушве, Малышева, Кировграде, Верхнем Тагиле, Двуреченске и Среднеуральске.
Подробная программа «Дней короткометражного кино» опубликована на сайте Свердловского областного фильмофонда.
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