«Уралэлектромедь» внедряет технологию обратного осмоса для очистки промышленной воды

– Снижение техногенного воздействия на окружающую среду – это приоритетное направление деятельности «Уралэлектромеди». Мы применяем у себя технологии, обеспечивающие вкупе энергетическую результативность и экологическую безопасность. Внедрение технологии обратного осмоса является подтверждением наших стратегических целей, – отметил Королев.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

– Технология обратного осмоса позволяет получить глубоко обессоленную воду, пригодную для использования в существующих процессах производства АО «Уралэлектромедь», – подчеркнул начальник отделения промпродуктов химико-металлургического цеха Олег Бяков.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Технологическая линия доочистки воды установлена на участке переработки промпродуктов химико-металлургического цеха «Уралэлектромеди». Сейчас идет пусконаладка оборудования.По словам главного инженера предприятия Алексея Королева, данный проект реализуется в рамках экологической политики УГМК, в основе которой лежит внедрение новых природоохранных и ресурсосберегающих технологий, установка современных очистных устройств и сооружений.Линия доочистки состоит из установки ультрафильтрации и станции очистки методом обратного осмоса (фильтрация воды под давлением через специальную мембрану). Ее производительность – 16 м3 воды в час. Сначала сбросная вода проходит реагентную обработку, затем подается на ультрафильтрацию, где улавливание нерастворенных примесей и органических соединений происходит на микронном уровне (размер пор от 0,002 до 0,1 мкм). Следующая стадия – более глубокая очистка через обратноосмотические мембраны. Водный раствор продавливается через ультратонкую мембрану, ячейки которой соизмеримы с молекулами воды и составляют ˂0,001 мкм. В результате улавливаются оставшиеся ионы растворенных солей, органические вещества и микроорганизмы.Данный проект реализован в течение трех лет. В нем участвуют практически все службы предприятия. Специалисты инженерно-производственного управления, исследовательского центра и Технического университета УГМК провели научно-исследовательские работы. Совместно с управлением проектных работ был выполнен проект по размещению оборудования.