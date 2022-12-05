По мосту на 2-й Новосибирской в Екатеринбурге ограничат движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по мосту через реку Патрушиху на улице 2-й Новосибирской. Это связано с проведением реконструкции улицы.Как сообщили в пресс-службе мэрии, мост на улице 2-й Новосибирской будет перекрыт с 22 по 30 декабря с 12.00 до 12.20 и с 16.00 до 16.20.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.По улице 2-й Новосибирской сейчас проходит кратчайший путь от центра Екатеринбурга до нового микрорайона Солнечный. Она переходит в улицу Лучистую, которая в настоящий момент реконструируется – расширяется до четырёх полос. Альтернативные пути, по которым можно добраться до Солнечного – через улицу Городскую в посёлке Совхозный, либо через ЕКАД.