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По мосту на 2-й Новосибирской в Екатеринбурге ограничат движение
Общество
Мост, который будут перекрывать. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по мосту через реку Патрушиху на улице 2-й Новосибирской. Это связано с проведением реконструкции улицы.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, мост на улице 2-й Новосибирской будет перекрыт с 22 по 30 декабря с 12.00 до 12.20 и с 16.00 до 16.20.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
По улице 2-й Новосибирской сейчас проходит кратчайший путь от центра Екатеринбурга до нового микрорайона Солнечный. Она переходит в улицу Лучистую, которая в настоящий момент реконструируется – расширяется до четырёх полос. Альтернативные пути, по которым можно добраться до Солнечного – через улицу Городскую в посёлке Совхозный, либо через ЕКАД.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, мост на улице 2-й Новосибирской будет перекрыт с 22 по 30 декабря с 12.00 до 12.20 и с 16.00 до 16.20.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
По улице 2-й Новосибирской сейчас проходит кратчайший путь от центра Екатеринбурга до нового микрорайона Солнечный. Она переходит в улицу Лучистую, которая в настоящий момент реконструируется – расширяется до четырёх полос. Альтернативные пути, по которым можно добраться до Солнечного – через улицу Городскую в посёлке Совхозный, либо через ЕКАД.
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