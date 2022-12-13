Екатеринбургские «звериные» доктора поставили Боцмана на все четыре лапы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Хирургическое вмешательство понадобилось таксе, которая стала пациенткой ветклиники «ЗооДоктор». В филиал клиники на улице Совхозной Боцмана (так зовут собачку) принесли хозяева — ходить сам он не мог из-за паралича обеих задних лап.Ветеринар Максим Руднов поставил собаке диагноз после проведения компьютерной томографии. Оказалось, что с возрастом у Боцмана возникла экструзия ядра диска между 3 и 4 поясничными позвонками, или попросту грыжа межпозвонковых дисков. Для большинства собак это довольно редкий недуг, но именно с таксами случается довольно часто. «Среди такс эта патология встречается, в большой или меньшей степени, у каждой четвертой собаки», — уточняют специалисты «ЗооДоктора».Избавиться от напасти Боцману помогла операция. Теперь, после гемиламинэктомии, в ходе которой ветврачи удалили экструдированное вещества диска, а вместе с этим устранили компрессию спинного мозга, пёсик снова ходит на «своих четырёх». Правда, ещё не совсем ловко, но скоро двигательные функции задних лап полностью восстановятся.