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Екатеринбургские «звериные» доктора поставили Боцмана на все четыре лапы
Общество
Стоп-кадр видео с телеграм-канала клиники «ЗооДоктор» / t.me/zoodoktor96
Хирургическое вмешательство понадобилось таксе, которая стала пациенткой ветклиники «ЗооДоктор». В филиал клиники на улице Совхозной Боцмана (так зовут собачку) принесли хозяева — ходить сам он не мог из-за паралича обеих задних лап.
Ветеринар Максим Руднов поставил собаке диагноз после проведения компьютерной томографии. Оказалось, что с возрастом у Боцмана возникла экструзия ядра диска между 3 и 4 поясничными позвонками, или попросту грыжа межпозвонковых дисков. Для большинства собак это довольно редкий недуг, но именно с таксами случается довольно часто. «Среди такс эта патология встречается, в большой или меньшей степени, у каждой четвертой собаки», — уточняют специалисты «ЗооДоктора».
Избавиться от напасти Боцману помогла операция. Теперь, после гемиламинэктомии, в ходе которой ветврачи удалили экструдированное вещества диска, а вместе с этим устранили компрессию спинного мозга, пёсик снова ходит на «своих четырёх». Правда, ещё не совсем ловко, но скоро двигательные функции задних лап полностью восстановятся.
Ветеринар Максим Руднов поставил собаке диагноз после проведения компьютерной томографии. Оказалось, что с возрастом у Боцмана возникла экструзия ядра диска между 3 и 4 поясничными позвонками, или попросту грыжа межпозвонковых дисков. Для большинства собак это довольно редкий недуг, но именно с таксами случается довольно часто. «Среди такс эта патология встречается, в большой или меньшей степени, у каждой четвертой собаки», — уточняют специалисты «ЗооДоктора».
Избавиться от напасти Боцману помогла операция. Теперь, после гемиламинэктомии, в ходе которой ветврачи удалили экструдированное вещества диска, а вместе с этим устранили компрессию спинного мозга, пёсик снова ходит на «своих четырёх». Правда, ещё не совсем ловко, но скоро двигательные функции задних лап полностью восстановятся.
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