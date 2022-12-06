Екатеринбуржец взыскал с «Аэрофлота» за неиспользованные билеты более 65 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Житель Екатеринбурга через суд взыскал с авиакомпании «Аэрофлот» более 65 тысяч рублей за неиспользованные билеты на рейс в Болгарию.В пресс-службе Свердловском облсуде рассказали, что екатеринбуржец Александр в марте 2020 года купил билеты на рейс Екатеринбург – Бургас с вылетом в мае того же года. Однако из-за коронавирусных ограничений рейс отменили, а пассажирам предложили обменять билеты на ваучеры. В конце июля 2020 года «Аэрофлот» возобновил продажи билетов по этому направлению, и мужчина запланировал поездку на август, но она не состоялась по независящим от пассажира причинам.Не использовав свой ваучер, в июне этого года Александр обратился с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга к «Аэрофлоту» о взыскании стоимости неиспользованных билетов в размере 60 366 рублей, 60 366 рублей неустойки, процентов за пользование чужими средствами –8 389 рублей, а также 20 тысяч рублей штрафа и расходов по оплате услуг представителя.Суд удовлетворил требования частично, взыскав с авиакомпании 60 366 рублей за неиспользованные билеты и 8 389 рублей – проценты за пользованием чужими деньгами. Также с «Аэрофлота» в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 2 010 рублей.Авиакомпания не согласилась с решением суда и обжаловала его в Свердловском областном суде. Однако облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений, обязав вернуть пассажиру 68 755 рублей.