RusLine возобновит полеты из Архангельска в Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания RusLine возобновит полеты по маршруту Архангельск – Екатеринбург. Рейсы запустят в 2023 году.Как сообщили в авиакомпании, полеты из Архангельска в Екатеринбург будут осуществляться по вторникам и пятницам, а обратные рейсы – по понедельникам и четвергам. Вылет из Архангельска – в 17.40, прибытие в столицу Урала – в 23.30. Вылет из Екатеринбурга – в 09.45, прилет – в 11.45.Предусмотрена короткая техпосадка в Сыктывкаре, которая будет длиться один час. Всего время в пути составит 3 часа 50 минут.