Возрастное ограничение 18+
Каток на стадионе «Екатеринбург Арена» откроется на этой неделе
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Торжественное открытие катка на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится в пятницу, 16 декабря, в 18.30. Для гостей организуют развлекательную программу.
Как рассказали организаторы, гостей на открытии ждут красочные выступления на льду, флешмоб и активные игры для детей. Также хоккейный клуб «Автомобилист» проведет мастер-класс на льду.
Для посетителей на катке будут работать прокат коньков, камера хранения, сервис по заточке коньков, теплое кафе и фудтрак на льду.
В день открытия с 18.30 до 22.00 каток будет бесплатным, но желающим необходимо будет зарегистрироваться на сайте «Арены Парк».
Как рассказали организаторы, гостей на открытии ждут красочные выступления на льду, флешмоб и активные игры для детей. Также хоккейный клуб «Автомобилист» проведет мастер-класс на льду.
Для посетителей на катке будут работать прокат коньков, камера хранения, сервис по заточке коньков, теплое кафе и фудтрак на льду.
В день открытия с 18.30 до 22.00 каток будет бесплатным, но желающим необходимо будет зарегистрироваться на сайте «Арены Парк».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Новогодний маскарад с эротическим оттенком готовит для екатеринбуржцев «Музей об ЭТОМ»
12 декабря 2022
12 декабря 2022
На центральную площадь Екатеринбурга привезли новогоднюю ель
08 декабря 2022
08 декабря 2022