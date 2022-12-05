Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшую неделю зафиксировали 58 959 случаев ОРВИ. Это на 27,3% выше уровня предыдущей недели и на 70,5% выше среднего многолетнего уровня. Больше половины заболевших (56%) – дети.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются ГО Богданович, Рефтинский и Асбестовский городской округ. На Екатеринбург приходится 29 448 случаев болезни, что выше уровня предыдущей недели на 28,2%.Кроме того, с 5 по 11 декабря в области по предварительным диагнозам зарегистрировано 747 случаев внебольничных пневмоний. Это на 17,4% выше уровня прошлой недели.Неблагополучные по заболеваемости: ГО Богданович, Рефтинский, Краснотурьинск, Нижняя Салда, ЗАТО Свободный, Каменский, Пышминский, Асбестовский, Полевской и Верхнесалдинский городские округа, Байкаловский МР. В Екатеринбурге за неделю зафиксировано 296 случаев внебольничных пневмоний.