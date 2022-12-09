Возрастное ограничение 18+
Свердловчанин заплатит 200 тысяч рублей за нападение его собаки на ребенка
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Алапаевске с хозяина собаки, которая напала на девочку и ее маму, взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в деревне Таборы 28 июля собака породы «алабай» сорвалась с привязи и напала на девочку 2008 года рождения. Она повалила ребенка на землю, вцепилась зубами в плечо и стала кусать. Мама девочки попыталась спасти дочь, но собака перекинулась на нее. В результате женщина получила укус затылочной части головы, левого предплечья и ног.
Алабай не отпускал девочку и ее маму. Только прибежавший на крики хозяин собаки оттащил питомца от пострадавших.
Алапаевский городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к владельцу собаки о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в деревне Таборы 28 июля собака породы «алабай» сорвалась с привязи и напала на девочку 2008 года рождения. Она повалила ребенка на землю, вцепилась зубами в плечо и стала кусать. Мама девочки попыталась спасти дочь, но собака перекинулась на нее. В результате женщина получила укус затылочной части головы, левого предплечья и ног.
Алабай не отпускал девочку и ее маму. Только прибежавший на крики хозяин собаки оттащил питомца от пострадавших.
Алапаевский городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к владельцу собаки о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Камышлове осудили полицейского, устроившего смертельное ДТП
07 декабря 2022
07 декабря 2022