Свердловчанин заплатит 200 тысяч рублей за нападение его собаки на ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Алапаевске с хозяина собаки, которая напала на девочку и ее маму, взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в деревне Таборы 28 июля собака породы «алабай» сорвалась с привязи и напала на девочку 2008 года рождения. Она повалила ребенка на землю, вцепилась зубами в плечо и стала кусать. Мама девочки попыталась спасти дочь, но собака перекинулась на нее. В результате женщина получила укус затылочной части головы, левого предплечья и ног.Алабай не отпускал девочку и ее маму. Только прибежавший на крики хозяин собаки оттащил питомца от пострадавших.Алапаевский городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к владельцу собаки о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.