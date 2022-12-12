Для борьбы с незаконными свалками на Урале установили фотоловушки

«Фотоловушки включаются только при движении, фиксируют номер машины и моментально отправляют фотоматериалы на электронные почтовые адреса. Сами аппараты работают в широком диапазоне температур, данные передают посредством сотовой связи», – пояснил Смирнов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области для борьбы с несанкционированными свалками в самых проблемных зонах установили фотокамеры. Работу ведут региональные Минприроды и МинЖКХ, а также ЕМУП «Спецавтобаза».По словам министра энергетики и ЖКХ области Николая Смирнова, в начале декабря рабочая группа определила места, где чаще всего выгружают мусор. Сейчас там уже установили фотоловушки и начали передавать данные о нарушениях.Специалисты Минприроды после получения информации о нарушении будут отрабатывать ее для привлечения нарушителей к административной ответственности.Как сообщили в «Спецавтобазе», на данный момент установлены четыре фотокамеры. Информация об их местоположении держится в секрете для «чистоты эксперимента» и защиты устройств от вандализма.