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Для борьбы с незаконными свалками на Урале установили фотоловушки
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области для борьбы с несанкционированными свалками в самых проблемных зонах установили фотокамеры. Работу ведут региональные Минприроды и МинЖКХ, а также ЕМУП «Спецавтобаза».
По словам министра энергетики и ЖКХ области Николая Смирнова, в начале декабря рабочая группа определила места, где чаще всего выгружают мусор. Сейчас там уже установили фотоловушки и начали передавать данные о нарушениях.
Специалисты Минприроды после получения информации о нарушении будут отрабатывать ее для привлечения нарушителей к административной ответственности.
Как сообщили в «Спецавтобазе», на данный момент установлены четыре фотокамеры. Информация об их местоположении держится в секрете для «чистоты эксперимента» и защиты устройств от вандализма.
По словам министра энергетики и ЖКХ области Николая Смирнова, в начале декабря рабочая группа определила места, где чаще всего выгружают мусор. Сейчас там уже установили фотоловушки и начали передавать данные о нарушениях.
«Фотоловушки включаются только при движении, фиксируют номер машины и моментально отправляют фотоматериалы на электронные почтовые адреса. Сами аппараты работают в широком диапазоне температур, данные передают посредством сотовой связи», – пояснил Смирнов.
Специалисты Минприроды после получения информации о нарушении будут отрабатывать ее для привлечения нарушителей к административной ответственности.
Как сообщили в «Спецавтобазе», на данный момент установлены четыре фотокамеры. Информация об их местоположении держится в секрете для «чистоты эксперимента» и защиты устройств от вандализма.
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