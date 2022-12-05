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В Свердловской области подтвердили 360 новых случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 360 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 558 389 случаев COVID-19.
Госпитализировано 77 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 187 человек. Всего вылечились 542 836 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 892.
Госпитализировано 77 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 187 человек. Всего вылечились 542 836 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 892.
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