Более 500 кг фальсифицированной красной икры обнаружили в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге обнаружили более 500 килограммов красной икры неизвестного происхождения. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.На улице Минометчиков, 7А в Екатеринбурге мужчина торговал из автомобиля икрой. На банках с икрой были указаны производители ООО «Персей», прекратившее свою деятельность еще в 2019 году, и ООО «Форелька» (Карелия). По данным ЕГРЮЛ, «Форелька» не осуществляет деятельность по указанному на упаковке адресу.Благодаря проведенному мониторингу в ФГИС «Меркурий» выяснилось, что продукция поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов и без ветеринарно-санитарной экспертизы. Качество и безопасность данной икры не подтверждены. Продавец заявил, что икра привезена из Оренбургской области, где ее расфасовали по банкам.453,6 кг икры неизвестного происхождения и 70,4 кг икры форели поместили на ответственное хранение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении продавца органами полиции.Четыре пробы икры также направили для исследования по показателям качества и безопасности. Информация направлена и в управление Россельхознадзора по Оренбургской области для принятия мер.