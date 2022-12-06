В Екатеринбурге за выходные задержали 12 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 9 по 11 декабря автоинспекторы провели массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за три дня задержали 12 пьяных водителей. Два нетрезвых автомобилистах при этом не имели водительских прав, либо были их лишены.Помимо этого, еще 10 водителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении двух автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Также автоинспекторы задержали 10 водителей без прав и четырех водителей, лишенных прав.