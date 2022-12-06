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В Екатеринбурге за выходные задержали 12 пьяных водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 9 по 11 декабря автоинспекторы провели массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за три дня задержали 12 пьяных водителей. Два нетрезвых автомобилистах при этом не имели водительских прав, либо были их лишены.
Помимо этого, еще 10 водителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении двух автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Также автоинспекторы задержали 10 водителей без прав и четырех водителей, лишенных прав.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за три дня задержали 12 пьяных водителей. Два нетрезвых автомобилистах при этом не имели водительских прав, либо были их лишены.
Помимо этого, еще 10 водителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении двух автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Также автоинспекторы задержали 10 водителей без прав и четырех водителей, лишенных прав.
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