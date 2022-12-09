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В Свердловской области в ноябре пропали 70 человек
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ноябре 2022 года в Свердловской области поступило 70 заявок на поиск пропавших людей. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Из 70-ти пропавших живыми найдены 53 человека, родные найдены – у шести человека, отказано в поиске – в пяти случаях.
Поиски тех, кого еще не нашли, продолжаются.
Из 70-ти пропавших живыми найдены 53 человека, родные найдены – у шести человека, отказано в поиске – в пяти случаях.
Поиски тех, кого еще не нашли, продолжаются.
«Обратите внимание на тех, кто рядом с вами, возможно, их сейчас ищут», – отмечают в поисковом отряде.
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