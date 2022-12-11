Возрастное ограничение 18+
Новогодний маскарад с эротическим оттенком готовит для екатеринбуржцев «Музей об ЭТОМ»
Мероприятие для людей старше 18 лет
Общество
Фото: Владислав Постников
Уже в конце этой недели «Музей об ЭТОМ» компания «Казанова 69» запустит серию маскарадов, посвящённых празднованию Нового года. Первый из них пройдёт в субботу, 17-го декабря в залах «Музея». Мероприятие для людей старше 18 лет.
В соответствии с направленностью торговой сети и «Музея», бал-маскарад готовится не совсем обычный. В нём будет отчётливо ощущаться привкус эротизма. Это отразится и в необычных ёлочных украшениях, и в нарядах Деда Мороза и Снегурочки, и в активных играх для участников маскарада. Специально к мероприятию в «Музее об ЭТОМ» открывается выставка старинных соблазнительных новогодних открыток «Конфетти любви». Весь вечер в «Музее» будет звучать музыка, а организаторы будут устраивать для гостей конкурсы с пикантными призами.
Планируется, что бал-маскарад «Ёлка 18+» будет проходить в залах «Музея об ЭТОМ» почти каждый день до наступления Нового года, а также несколько дней в январе 2023-го.
В соответствии с направленностью торговой сети и «Музея», бал-маскарад готовится не совсем обычный. В нём будет отчётливо ощущаться привкус эротизма. Это отразится и в необычных ёлочных украшениях, и в нарядах Деда Мороза и Снегурочки, и в активных играх для участников маскарада. Специально к мероприятию в «Музее об ЭТОМ» открывается выставка старинных соблазнительных новогодних открыток «Конфетти любви». Весь вечер в «Музее» будет звучать музыка, а организаторы будут устраивать для гостей конкурсы с пикантными призами.
Планируется, что бал-маскарад «Ёлка 18+» будет проходить в залах «Музея об ЭТОМ» почти каждый день до наступления Нового года, а также несколько дней в январе 2023-го.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Большинство екатеринбуржцев любят отмечать Новый год
11 декабря 2022
11 декабря 2022