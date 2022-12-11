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Лохматого пёселя забрали с улиц Екатеринбурга в дом
Общество
Фото с телеграм-канала «Реабилитация Моти»
Счастливым образом завершились мытарства лохматого пса, который бродил по городским улицам в Екатеринбурге. Неравнодушные горожане помогли ему найти кров.
Хвостатого бродяжку заприметили прохожие, к которым он дружелюбно подбегал и будто просил о помощи. Ошейник с обрывком цепи на шее указывал, что совсем недавно собака была домашней, но, по всей видимости, сбежала и то ли не смогла найти обратную дорогу, то ли сама не захотела возвращаться к хозяевам. И добродушному псу начали подыскивать новый дом. А для начала пристроили в ветклинику «Неовит» (улица Белинского, 112А).
К поискам нового дома для лохматого пёселя подключился и ангел-хранитель собачки Моти (той самой, что лишилась половины мордашки из-за неизвестного садиста). Он разместил соответствующее объявление в своём телеграм-канале Реабилитация Моти», и вот сегодня стало известно, что новый дом для приветливого «бомжа» нашёлся.
Хвостатого бродяжку заприметили прохожие, к которым он дружелюбно подбегал и будто просил о помощи. Ошейник с обрывком цепи на шее указывал, что совсем недавно собака была домашней, но, по всей видимости, сбежала и то ли не смогла найти обратную дорогу, то ли сама не захотела возвращаться к хозяевам. И добродушному псу начали подыскивать новый дом. А для начала пристроили в ветклинику «Неовит» (улица Белинского, 112А).
К поискам нового дома для лохматого пёселя подключился и ангел-хранитель собачки Моти (той самой, что лишилась половины мордашки из-за неизвестного садиста). Он разместил соответствующее объявление в своём телеграм-канале Реабилитация Моти», и вот сегодня стало известно, что новый дом для приветливого «бомжа» нашёлся.
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