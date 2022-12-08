«Немузей Мусора» стал победителем всероссийского конкурса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закончился Всероссийский конкурс на лучшие проекты и достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами прошёл «Зелёная премия». Одним из его победителей в этом году стал «Немузей мусора» из Екатеринбурга.Екатеринбургский «Немузей Мусора» занял первое место в номинации «Общественные проекты». Отмечен он был и за масштабность проекта, который объединяет более 40 объектов инфраструктуры (4 экоцентра, 2 станции РСО, сортировочный хаб, склад), и за его эффективность, и за образовательные составляющие. За 4 года существования «Немузея» через него во вторичную обработку было направлено более 5 тысяч тонн вторсырья самого разного типа, от бумажной макулатуры и тряпья до резины и железного лома. При организации создана собственная школа обучения РСО и собран штат специалистов по экопросвещению. В качестве награды победителю была выделена премия в размере 300 тысяч рублей на дальнейшее развитие проекта.Конкурс «Зелёная премия» проводит публично-правовая компания «Российский экологический оператор», созданная в 2019-м году. Главной задачей организации является «обеспечение реализации норм законодательства в области обращения с ТКО». В 2022-м году на участие в конкуре претендовало более 3 тысяч заявителей со всех концов страны. Премиальный фонд составил почти 3 с половиной миллиона рублей, которые распределили между победителями в номинациях «Общественные проекте», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Цифровые проекты», «Просветительские проекты» и «Регионы России».