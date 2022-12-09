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В бывшем екатеринбургском кинотеатре «Заря» проведут ярмарку рукодельных сувениров
Общество
Фото Антона Каптелова
Ярмарка, на которой будут продаваться рукодельные работы, проведут в помещениях бывшего кинотеатра «Заря», что на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Мероприятие приурочено к зимнему празднику и называется «Заря Нового года».
В интерьерах «Зари» 25-го декабря можно будет приобрести картины, самодельные украшения и свечи домашнего изготовления, рукописные поздравительные открытки и небольшие новогодние сувениры. О цене не возбраняется договариваться с художниками и на все руки мастерами, которые и будут представлять собственные изделия. Стать участником ярмарки и продемонстрировать публике плоды своего творчества ещё не поздно — оставить заявку можно в телеграм-канале «Пространство Заря».
Ярморочный проект реализуется победителем конкурса «Индустриальный эксперимент» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина» АНО Стандарт 2.0 при поддержке сети кинотеатров «Премьер Зал».
В интерьерах «Зари» 25-го декабря можно будет приобрести картины, самодельные украшения и свечи домашнего изготовления, рукописные поздравительные открытки и небольшие новогодние сувениры. О цене не возбраняется договариваться с художниками и на все руки мастерами, которые и будут представлять собственные изделия. Стать участником ярмарки и продемонстрировать публике плоды своего творчества ещё не поздно — оставить заявку можно в телеграм-канале «Пространство Заря».
Ярморочный проект реализуется победителем конкурса «Индустриальный эксперимент» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина» АНО Стандарт 2.0 при поддержке сети кинотеатров «Премьер Зал».
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