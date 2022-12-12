Депутат Госдумы от Свердловской области попросил силовиков проверить новый альбом рэпера Влади

«Запросы в отношении рэпера Влади сделаны. Если музыкант в своем новом альбоме перешел черту, правоохранители примут меры», – резюмировал парламентарий от «Единой России».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских попросил силовиков прослушать новый альбом рэпера Влади из группы «Каста».Как написал Альшевских в соцсетях, Владислав Лешкевич (настоящее имя Влади), выпустил альбом, «переполненный презрением к Отечеству и к Вооруженным Силам». По мнению Альшевских, рэпер «решил урвать себе дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности» и оскорбил военнослужащих.