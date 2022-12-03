Авиакомпания «Ширак Авиа» открыла рейсы из Екатеринбурга в Ереван

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга в Ереван начала выполнять рейсы авиакомпания «Ширак Авиа». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.Полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам, а с 29 декабря добавится еще один рейс – по четвергам. Вылет из Екатеринбурга назначен на 13.10, прилет в Ереван – в 15.35. Вылет из столицы Армении – в 08.00, прибытие в Кольцово – в 12.10.Как уточнили в пресс-службе аэропорта Кольцово, за 11 месяцев 2022 года на маршруте Екатеринбург – Ереван обслужено около 44 тысяч пассажиров.