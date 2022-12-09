В Свердловской области домой вернули 580 мобилизованных

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции рассказала, что в регионе 580 мобилизованных вернули домой.По словам Мерзляковой, чтобы добиться демобилизации, например, многодетного отца, его супруге необходимо взять свидетельства детей о рождении и прийти к военному комиссару, который его призвал. Если документы соответствуют рекомендациям Генштаба, то военком направляет их в военный комиссариат Свердловской области, а далее призывная комиссия рассматривает вопрос.«Было две комиссии, мы демобилизовали 580 человек. Сейчас третья комиссия состоялась, цифры обрабатываются», – сообщила омбудсмен в Свердловской области.Кроме наличия у мужчины троих и более детей, Мерзлякова назвала еще две причины демобилизации: по брони и по болезни.Всего в аппарат омбудсмена в Свердловской области поступило уже 13 тысяч звонков от родственников мобилизованных.