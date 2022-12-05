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В Свердловской области выпало до 29 см снега
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области третий день подряд продолжается сильный снегопад. Местами высота снежного покрова достигла 29 сантиметров. Дороги региона от снега очищают 290 спецмашин.
Согласно прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться в области до 13 декабря. В среднем выпадет еще около восьми сантиметров снега.
В департаменте информполитики области рассказали, что в воскресенье на уборку региональных дорог вышли 403 спецмашины. Для борьбы с гололедом израсходовано 158 тонн песка и 8800 тонн песко-соляной смеси. Сегодня ликвидируют последствия снегопада 290 машин.
Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 или по телефону горячей линии областного управления автодорог: 8 (343) 262-50-65.
Согласно прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться в области до 13 декабря. В среднем выпадет еще около восьми сантиметров снега.
В департаменте информполитики области рассказали, что в воскресенье на уборку региональных дорог вышли 403 спецмашины. Для борьбы с гололедом израсходовано 158 тонн песка и 8800 тонн песко-соляной смеси. Сегодня ликвидируют последствия снегопада 290 машин.
Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 или по телефону горячей линии областного управления автодорог: 8 (343) 262-50-65.
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