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На севере Свердловской области ожидаются холодные ночи
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На севере Свердловской области в начале следующей недели ожидаются холодные ночи – температура может опуститься до -28°C. В основной части региона – до -19°C. В Екатеринбурге – до -16°C.
В понедельник, 12 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -10…-15°C, на севере -20…-25°C, на крайнем юге до -5°C. Днём -2…-7°C, на севере -12…-17°C, на крайнем севере до -22°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -5…-7°C, днём -2…-4°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 13 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -11…-16°C, на севере -23…-28°C, на крайнем юге до -6°C. Днём -4…-9°C, на севере -14…-19°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -6…-8°C, днём -4…-6°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
В среду, 14 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-19°C, на крайнем севере до -24°C. Днём -6…-11°C, на крайнем севере -9…-14°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -14…-16°C, днём -7…-9°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 12 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -10…-15°C, на севере -20…-25°C, на крайнем юге до -5°C. Днём -2…-7°C, на севере -12…-17°C, на крайнем севере до -22°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -5…-7°C, днём -2…-4°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 13 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -11…-16°C, на севере -23…-28°C, на крайнем юге до -6°C. Днём -4…-9°C, на севере -14…-19°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -6…-8°C, днём -4…-6°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
В среду, 14 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-19°C, на крайнем севере до -24°C. Днём -6…-11°C, на крайнем севере -9…-14°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -14…-16°C, днём -7…-9°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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