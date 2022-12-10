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Спасатели предупреждают о сильном ветре 12 декабря в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские спасатели вновь предупредили о непогоде. Завтра, 12 декабря, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Специалисты МЧС призывают граждан соблюдать меры безопасности.
Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.
При возникновении происшествий нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Если сильный ветер застал вас на улице немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и к другим плохо закрепленным конструкциям. Держитесь подальше от одиночно стоящих деревьев», – напомнили в пресс-службе ведомства.
Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.
При возникновении происшествий нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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