Спасатели предупреждают о сильном ветре 12 декабря в Свердловской области

«Если сильный ветер застал вас на улице немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и к другим плохо закрепленным конструкциям. Держитесь подальше от одиночно стоящих деревьев», – напомнили в пресс-службе ведомства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские спасатели вновь предупредили о непогоде. Завтра, 12 декабря, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Специалисты МЧС призывают граждан соблюдать меры безопасности.Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.При возникновении происшествий нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».