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В Свердловской области выявили ещё 351 случай коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 351 случай коронавируса. За всё время было выявлено 557 674 случая.
По данным на 11 декабря, выписано по выздоровлению 260 пациентов. Всего вылечилось 542 525 человек.
Смертей за последние сутки среди больных коронавирусом зафиксировано не было. За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 10 890 летальных исходов.
По данным на 11 декабря, выписано по выздоровлению 260 пациентов. Всего вылечилось 542 525 человек.
Смертей за последние сутки среди больных коронавирусом зафиксировано не было. За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 10 890 летальных исходов.
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