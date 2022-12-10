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В Свердловской области выявили ещё 351 случай коронавируса

15.00 Воскресенье, 11 декабря 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 351 случай коронавируса. За всё время было выявлено 557 674 случая.

По данным на 11 декабря, выписано по выздоровлению 260 пациентов. Всего вылечилось 542 525 человек.

Смертей за последние сутки среди больных коронавирусом зафиксировано не было. За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 10 890 летальных исходов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:56 Большинство екатеринбуржцев любят отмечать Новый год
11:43 В столице Урала нетрезвый водитель ударил инспектора ДПС
10:56 При пожаре в садовом товариществе Екатеринбурга сгорел садовый дом
09:53 В Екатеринбурге в ДТП с участием четырёх автомобилей пострадали два человека
18:19 В Нижнем Тагиле может появиться исправцентр для осуждённых женщин
17:19 В Богдановиче при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
16:48 Свердловские спасатели предупредили о непогоде 11 декабря
16:00 Над реконструируемым участке ЕКАД установили надземный пешеходный переход
14:47 В столице Урала возле «Высоцкого» произошла потасовка со стрельбой
14:02 В Свердловской области за сутки выявили 346 случаев коронавируса
12:56 В многоквартирном доме в Екатеринбурге в вентиляционной шахте загорелся мусор
11:59 В уральской столице задержали пару наркозакладчиков
10:53 В Свердловской области ищут 43-летнюю женщину, пропавшую в конце ноября
09:47 В Свердловской области из-за непогоды столкнулись два автомобиля
21:17 Зоозащитников ответ свердловского губернатора на вопрос о «бродяжках» не удовлетворил
20:50 Жителей Уралмаша оставляют без деревьев
20:21 В Екатеринбурге снова задержали пикетчика
20:12 Учёные УрФУ поучаствовали в создании нового лекарства от неврологических расстройств
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