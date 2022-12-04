Большинство екатеринбуржцев любят отмечать Новый год

«В том, что не любят Новый год, бездетные признавались чаще родителей, а опрошенные, зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей, – чаще горожан с меньшими доходами», – заявили в пресс-службе сервиса.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Большинство жителей уральской столицы признались в своей любви к празднованию Нового года. Очень любят этот праздник 29% из опрошенных, любят, но без фанатизма, ещё 35%.Такие данные приводят в сервисе по поиску работы SuperJob.Спокойно к празднику относятся 26%. Не любят Новый год 5%, а 3% признается, что просто ненавидит новогодние дни из-за того, что в праздничные дни становится сложно спать дома.Там также отметили, что радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет.