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Большинство екатеринбуржцев любят отмечать Новый год
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Большинство жителей уральской столицы признались в своей любви к празднованию Нового года. Очень любят этот праздник 29% из опрошенных, любят, но без фанатизма, ещё 35%.
Такие данные приводят в сервисе по поиску работы SuperJob.
Спокойно к празднику относятся 26%. Не любят Новый год 5%, а 3% признается, что просто ненавидит новогодние дни из-за того, что в праздничные дни становится сложно спать дома.
Там также отметили, что радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет.
Такие данные приводят в сервисе по поиску работы SuperJob.
Спокойно к празднику относятся 26%. Не любят Новый год 5%, а 3% признается, что просто ненавидит новогодние дни из-за того, что в праздничные дни становится сложно спать дома.
«В том, что не любят Новый год, бездетные признавались чаще родителей, а опрошенные, зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей, – чаще горожан с меньшими доходами», – заявили в пресс-службе сервиса.
Там также отметили, что радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет.
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