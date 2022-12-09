Над реконструируемым участке ЕКАД установили надземный пешеходный переход

«Кроме того, специально для пожилых людей, мама с колясками, инвалидов и других маломобильных горожан пешеходный переход дополнительно оборудован подъёмными платформами и видеокамерами для наблюдения и передачи данных в диспетчерский пункт оперативному дежурному. Электрическими подъёмниками управляет диспетчер по видеосвязи», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью на десятом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги установили пролет модульного надземного пешеходного перехода между коттеджным посёлком Долинка и жилищно-строительным кооперативом «Ключевской». Как сообщает департамент информационной политики региона, мост заменит собой действующий наземный пешеходный переход со светофором.Необходимость в этом возникла из-за расширения проезжей части до четырёх полос.По данным ДИПа, общая длина пешеходного моста составляет 54 метра, ширина – 2,3 метра. Его смонтировали на высоте 5,8 метра над проезжей частью. Специалисты рассчитали, что такая высота снизит вероятность возможных повреждений при проезде под ним специализированной техники.Завершить все наладочные работы и открыть сооружение для пешеходов обещают до нового года.