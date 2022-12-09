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Над реконструируемым участке ЕКАД установили надземный пешеходный переход
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Этой ночью на десятом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги установили пролет модульного надземного пешеходного перехода между коттеджным посёлком Долинка и жилищно-строительным кооперативом «Ключевской». Как сообщает департамент информационной политики региона, мост заменит собой действующий наземный пешеходный переход со светофором.
Необходимость в этом возникла из-за расширения проезжей части до четырёх полос.
По данным ДИПа, общая длина пешеходного моста составляет 54 метра, ширина – 2,3 метра. Его смонтировали на высоте 5,8 метра над проезжей частью. Специалисты рассчитали, что такая высота снизит вероятность возможных повреждений при проезде под ним специализированной техники.
Завершить все наладочные работы и открыть сооружение для пешеходов обещают до нового года.
Необходимость в этом возникла из-за расширения проезжей части до четырёх полос.
По данным ДИПа, общая длина пешеходного моста составляет 54 метра, ширина – 2,3 метра. Его смонтировали на высоте 5,8 метра над проезжей частью. Специалисты рассчитали, что такая высота снизит вероятность возможных повреждений при проезде под ним специализированной техники.
«Кроме того, специально для пожилых людей, мама с колясками, инвалидов и других маломобильных горожан пешеходный переход дополнительно оборудован подъёмными платформами и видеокамерами для наблюдения и передачи данных в диспетчерский пункт оперативному дежурному. Электрическими подъёмниками управляет диспетчер по видеосвязи», – рассказали в ведомстве.
Завершить все наладочные работы и открыть сооружение для пешеходов обещают до нового года.
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