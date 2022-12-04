В Свердловской области за сутки выявили 346 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 346 новых случаев коронавируса. За всё время было выявлено 557 323 случая в регионе.Выписано по выздоровлению, по данным на 10 декабря, было 292 пациента. Всего вылечилось 542 265 человек.Умер от коронавируса за последние сутки 1 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 890 летальных исходов.