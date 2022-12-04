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В Свердловской области за сутки выявили 346 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 346 новых случаев коронавируса. За всё время было выявлено 557 323 случая в регионе.
Выписано по выздоровлению, по данным на 10 декабря, было 292 пациента. Всего вылечилось 542 265 человек.
Умер от коронавируса за последние сутки 1 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 890 летальных исходов.
Выписано по выздоровлению, по данным на 10 декабря, было 292 пациента. Всего вылечилось 542 265 человек.
Умер от коронавируса за последние сутки 1 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 890 летальных исходов.
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