Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области за сутки выявили 346 случаев коронавируса

14.02 Суббота, 10 декабря 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 346 новых случаев коронавируса. За всё время было выявлено 557 323 случая в регионе.

Выписано по выздоровлению, по данным на 10 декабря, было 292 пациента. Всего вылечилось 542 265 человек.

Умер от коронавируса за последние сутки 1 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 890 летальных исходов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области за сутки выявили 312 случаев коронавируса
04 декабря 2022
В Свердловской области выявили ещё 309 случаев коронавируса
03 декабря 2022
Еще 314 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
05 декабря 2022
В Свердловской области подтвердили еще 333 случая коронавируса
08 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В обществе меняется отношение к болезни». Глава фонда, занимающегося ВИЧ, о ситуации с ВИЧ в России и о том, можно ли называть её эпидемией

Директор екатеринбургского фонда «Новая жизнь» о последствиях запугивания людей ВИЧ-инфекцией и будущей профилактики заболевания
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:00 Над реконструируемым участке ЕКАД установили надземный пешеходный переход
14:47 В столице Урала возле «Высоцкого» произошла потасовка со стрельбой
14:02 В Свердловской области за сутки выявили 346 случаев коронавируса
12:56 В многоквартирном доме в Екатеринбурге в вентиляционной шахте загорелся мусор
11:59 В уральской столице задержали пару наркозакладчиков
10:53 В Свердловской области ищут 43-летнюю женщину, пропавшую в конце ноября
09:47 В Свердловской области из-за непогоды столкнулись два автомобиля
21:17 Зоозащитников ответ свердловского губернатора на вопрос о «бродяжках» не удовлетворил
20:50 Жителей Уралмаша оставляют без деревьев
20:21 В Екатеринбурге снова задержали пикетчика
20:12 Учёные УрФУ поучаствовали в создании нового лекарства от неврологических расстройств
18:57 В центре Красноуфимска молодые деревца накрыли колпаками
18:33 Лариса Шепитько станет героиней лекции из цикла про режиссёрок в Ельцин Центре
17:51 На выходных в Свердловской области ожидаются снегопады
17:21 В Каменске-Уральском вынесли приговор мошеннику, обманувшему осужденного на 5,9 млн рублей
16:56 Новогодние ярмарки открылись в Екатеринбурге
16:24 На участке ЕКАД временно закроют движение транспорта
15:53 «Святогор» продолжает реконструкцию очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения
15:22 В Свердловской области выявили 340 новых случаев коронавируса
15:06 Свердловчане вновь уличили пермяков в производстве фальсифицированной колбасы
14:51 Участников перестрелки на ВИЗе в Екатеринбурге арестовали на 14 суток
14:24 В Екатеринбурге в десятый раз пройдет фестиваль «Не темно»
13:53 «УГМК-Застройщик» стал пятикратным обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»
13:29 На губернаторские елки пригласят детей свердловских мобилизованных
13:10 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после стрельбы на ВИЗе
12:54 Жители Нижнего Тагила обеспокоены строительством исправительного центра около школы
Все новости Свердловской области
17:09 Политик Илья Яшин* получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима
15:48 Илья Яшин* признан виновным в распространении фейков про российскую армию
14:17 Клиенты российских банков жалуются на сбои в работе мобильных приложений
13:57 Президент Франции объявил, что молодежь сможет бесплатно получать презервативы в аптеках
13:18 В Госдуму внесли законопроект, разрешающий голосовать с 16 лет
12:28 Минэкологии: превышения ПДК вредных веществ в районе пожара в Химках не зафиксировано
12:07 Более половины россиян не готовы потратить на новогодний стол больше 5 тысяч рублей
10:53 МЧС: в результате пожара в ТЦ «Мега Химки» погиб как минимум один человек
10:36 В Московской области крупный пожар в ТЦ «Мега Химки»
18:14 МИД: баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
17:14 Жители Германии массово получили сообщения системы экстренного оповещения
16:14 Дмитрий Медведев назвал основания для возвращения смертной казни в России
15:30 Житель Удмуртии, избивавший своих маленьких сыновей, приговорен к обязательным работам
14:46 Саратовский губернатор призвал жителей не верить сообщениям об эвакуации и радиации в регионе
14:20 Сайты российских судов третий день не открываются или работают с перебоями
13:05 Бастрыкин: 1400 правоохранителей привлекли к ответственности за коррупцию в этом году
12:06 В Минздраве опровергают данные о включении РФ в топ стран по распространению ВИЧ
11:26 В Нижневартовске уволили директора школы из-за поножовщины среди восьмиклассников
16:38 Губернатор Курской области сообщил о ликвидации пожара в районе аэродрома
15:38 Парламент Беларуси принял изменения в УК о «военных фейках» и смертной казни за госизмену
14:32 В Каталонии при столкновении поездов пострадали более 150 человек
13:09 Губернатор Ростовской области сообщил о задержании стрелявшего в полицейских преступника
12:28 СМИ: полиция Германии задержала десятки подозреваемых в подготовке штурма бундестага
11:29 Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции
11:07 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 15 декабря
17:44 Обсуждение бюджета в парламенте Турции закончилось дракой
Все новости России и мира
16:00 Над реконструируемым участке ЕКАД установили надземный пешеходный переход
14:47 В столице Урала возле «Высоцкого» произошла потасовка со стрельбой
14:02 В Свердловской области за сутки выявили 346 случаев коронавируса
12:56 В многоквартирном доме в Екатеринбурге в вентиляционной шахте загорелся мусор
11:59 В уральской столице задержали пару наркозакладчиков
10:53 В Свердловской области ищут 43-летнюю женщину, пропавшую в конце ноября
09:47 В Свердловской области из-за непогоды столкнулись два автомобиля
21:17 Зоозащитников ответ свердловского губернатора на вопрос о «бродяжках» не удовлетворил
20:50 Жителей Уралмаша оставляют без деревьев
20:21 В Екатеринбурге снова задержали пикетчика
20:12 Учёные УрФУ поучаствовали в создании нового лекарства от неврологических расстройств
18:57 В центре Красноуфимска молодые деревца накрыли колпаками
18:33 Лариса Шепитько станет героиней лекции из цикла про режиссёрок в Ельцин Центре
17:51 На выходных в Свердловской области ожидаются снегопады
17:21 В Каменске-Уральском вынесли приговор мошеннику, обманувшему осужденного на 5,9 млн рублей
16:56 Новогодние ярмарки открылись в Екатеринбурге
16:24 На участке ЕКАД временно закроют движение транспорта
15:53 «Святогор» продолжает реконструкцию очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения
15:22 В Свердловской области выявили 340 новых случаев коронавируса
15:06 Свердловчане вновь уличили пермяков в производстве фальсифицированной колбасы
14:51 Участников перестрелки на ВИЗе в Екатеринбурге арестовали на 14 суток
14:24 Росреестр Прикамья рекомендует типовые формы договоров на выполнение кадастровых работ
14:24 В Екатеринбурге в десятый раз пройдет фестиваль «Не темно»
14:14 Разработка ученых Пермского Политеха позволит прогнозировать свойства материалов для самолетов и ракет
13:53 «УГМК-Застройщик» стал пятикратным обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»
13:29 На губернаторские елки пригласят детей свердловских мобилизованных
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK