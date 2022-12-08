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В Свердловской области ищут 43-летнюю женщину, пропавшую в конце ноября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в селе Тарасково Новоуральского городского округа пропала 43-летняя Анна Жилинская. Она ушла из дома 30 ноября 2022 года и не вернулась. Её местонахождение остаётся неизвестным до сих пор.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» со ссылкой на полицию Новоуральска.
Женщина ростом 163 сантиметра, полного телосложения, с тёмно-русыми волосами и серыми глазами. Одежда неизвестна. Известно, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» со ссылкой на полицию Новоуральска.
Женщина ростом 163 сантиметра, полного телосложения, с тёмно-русыми волосами и серыми глазами. Одежда неизвестна. Известно, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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