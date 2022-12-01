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Зоозащитников ответ свердловского губера на вопрос о «бродяжках» не удовлетворил

21.17 Пятница, 9 декабря 2022
Общество
Фото Антона Каптелова
По примеру кремлёвского начальника губер Свердловской области провёл прямую линию, отвечая на различные вопросы уральцев. Прозвучал и вопрос зоозащитников из Сухого Лога.

Вернее, вопросов было несколько. И все они касались самых животрепещущих проблем, связанных с бродячими животными: «почему отловленные животные содержатся в ПКС Камышлова в ненадлежащих условиях?», «почему был заключён муниципальный договор с ИП Неустроевым, к которому у зоозащитников накопилось много претензий?», «насколько актуальная проблема бродячих животных в городах Свердловской области?».

О проблеме бродячих животных Куйвашев ответил следующее: «Надо создавать условия для организации приютов для животных. Мы этим занимаемся. В некоторых муниципалитетах уже подобраны земельные участки, реализуется целая стратегия развития таких приютов. Сегодня близко подошли Нижний Тагил, в Екатеринбурге подбирается земельный участок. Участки уже подобраны и в Верхней Салде, в Верхотурье, в Полевском. И понятно, что нужно будет и администрации Сухого Лога сегодня включиться в работу по подбору такого участка для организации приюта для домашних животных. Там сейчас новый глава. Я рассчитываю, что он смотрит сегодняшний эфир и обязательно включится в эту работу. А что касается камышловского приюта я обязательно департаменту ветеринарии, который контролирует этот вопрос, поставлю на вид. Необходимо будет вмешаться, поставить условия для того, чтобы предприниматель улучшил условия содержания. Мы обязательно этим займемся».

Уральские зоозащитники ответами остались неудовлетворены. «Общими словами отделался», — охарактеризовал губернаторскую реакцию один из них.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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