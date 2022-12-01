Зоозащитников ответ свердловского губера на вопрос о «бродяжках» не удовлетворил

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

По примеру кремлёвского начальника губер Свердловской области провёл прямую линию, отвечая на различные вопросы уральцев. Прозвучал и вопрос зоозащитников из Сухого Лога.Вернее, вопросов было несколько. И все они касались самых животрепещущих проблем, связанных с бродячими животными: «почему отловленные животные содержатся в ПКС Камышлова в ненадлежащих условиях?», «почему был заключён муниципальный договор с ИП Неустроевым, к которому у зоозащитников накопилось много претензий?», «насколько актуальная проблема бродячих животных в городах Свердловской области?».О проблеме бродячих животных Куйвашев ответил следующее:Уральские зоозащитники ответами остались неудовлетворены. «Общими словами отделался», — охарактеризовал губернаторскую реакцию один из них.