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Учёные УрФУ поучаствовали в создании нового лекарства от неврологических расстройств
Общество
Фото: Андрей Гоголев
Химики Уральского Федерального университета входили в состав международной группы учёных, которая разработала вещество, предназначенное для лечения ряда серьёзных недугов. Предполагается, что на основе этого вещества в скором будущем будет выпускаться лекарство для больных шизофренией.
В перечне недугов, на которые способно повлиять новое лекарство, — болезнь Паркинсона, различного рода психозы и болезнь Хантингтона. «Мы выяснили, что фермент фосфодиэстераза 10A, который вырабатывается в организме, непосредственно связан с неврологическими расстройствами. Если ингибировать этот фермент, то можно существенно замедлить или даже подавить заболевание», — поясняет старший научный сотрудник кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Дхананджей Бхаттачерджи. Для того, чтобы ингибировать фермент фосфодиэстераза, учёные использовали набор производных 1,2,3-триазола.
Исследование было проведено при грантовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации. О его результатах опубликовали статью в научном издании «Journal of Biomolecular Structure and Dynamics». Впереди экспериментальные исследования воздействия вещества на живые организмы.
В перечне недугов, на которые способно повлиять новое лекарство, — болезнь Паркинсона, различного рода психозы и болезнь Хантингтона. «Мы выяснили, что фермент фосфодиэстераза 10A, который вырабатывается в организме, непосредственно связан с неврологическими расстройствами. Если ингибировать этот фермент, то можно существенно замедлить или даже подавить заболевание», — поясняет старший научный сотрудник кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Дхананджей Бхаттачерджи. Для того, чтобы ингибировать фермент фосфодиэстераза, учёные использовали набор производных 1,2,3-триазола.
Исследование было проведено при грантовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации. О его результатах опубликовали статью в научном издании «Journal of Biomolecular Structure and Dynamics». Впереди экспериментальные исследования воздействия вещества на живые организмы.
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