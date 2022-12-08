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На выходных в Свердловской области ожидаются снегопады
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных ожидаются снегопады. Температура воздуха днем будет в районе -10°С.
В субботу, 10 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. В отдельных районах изморозь. Ночью на юге -11…-16°С, на севере -19…-24°С, на крайнем севере до -27°С. Днем на юге -7…-12°С, на севере -12…-17°С, на крайнем севере до -22°С. Ветер южный, ночью на востоке северный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ночью -11…-13°С, днем -8…-10°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 11 декабря, в Свердловской области облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, местами умеренный. Ночью -13…-18°С, на крайнем севере -23…-28°С, на крайнем юге до -8°С. Днем -3…-8°С, на севере до -13°С, на крайнем севере -17…-22°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, снег. Ночью -8…-10°С, днем -4…-6°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 10 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. В отдельных районах изморозь. Ночью на юге -11…-16°С, на севере -19…-24°С, на крайнем севере до -27°С. Днем на юге -7…-12°С, на севере -12…-17°С, на крайнем севере до -22°С. Ветер южный, ночью на востоке северный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ночью -11…-13°С, днем -8…-10°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 11 декабря, в Свердловской области облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, местами умеренный. Ночью -13…-18°С, на крайнем севере -23…-28°С, на крайнем юге до -8°С. Днем -3…-8°С, на севере до -13°С, на крайнем севере -17…-22°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, снег. Ночью -8…-10°С, днем -4…-6°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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