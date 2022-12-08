Новогодние ярмарки открылись в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге открылись несколько новогодних ярмарок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Ярмарки открыты на улице Санаторной, 3, на Баумана, 48, на Высоцкого, 12а и на Билимбаевской, 15. Горожане смогут приобрести здесь продукцию от свердловских производителей: мясные деликатесы, рыбу, морепродукты, сыры, молоко, сладости и мед.Кроме того, 30 декабря на главной площади Екатеринбурга на территории ледового городка откроется традиционная праздничная ярмарка. На площади расположатся 13 домиков с разнообразным ассортиментом. Горожане смогут купить игрушки, сувениры, сладости ручной работы, выпечку, безалкогольные напитки и так далее. Ярмарка будет работать до 15 января.