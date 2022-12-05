В Екатеринбурге в десятый раз пройдет фестиваль «Не темно»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоится десятый фестиваль «Не темно». Он пройдет 24 и 25 декабря – в ближайшие к самой длинной ночи выходные. Часть работ останется на улицах города до конца новогодних каникул.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, площадками станут ЦПКиО имени Маяковского и центр города: Колизей, Литературный квартал, Л53, лицей имени Дягилева и кофейня Loza.Свои работы представят московский художник Виктор Поляков и художники из Екатеринбурга Анна Снегина, Анна Снегина, Екатерина Поединщикова, Рома Инк, Горе Егор и 357Ural, Анастасия Крохалева, Анна Щапова, Павел Васильев, Игорь Маратканов, Татьяна и Денис Трачевские, а также еще 24 художника и художественных объединений. Всего запланировано более 35 участников.Фестиваль «Не темно» – это ежегодный художественный проект, посвященный световому искусству. С 2018 года важной частью фестиваля стала образовательная программа. Особенность фестиваля в этом году – его десятилетний юбилей и статус первого праздничного мероприятия, посвященного 300-летию Екатеринбурга.