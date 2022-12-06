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«УГМК-Застройщик» стал пятикратным обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»

13.53 Пятница, 9 декабря 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Девелопер «УГМК-Застройщик» в пятый раз подряд получил золотой знак «Надежный застройщик России». Это главная федеральная общественная награда, которую Фонд развития механизмов гражданского контроля (РМГК) с 2014 года вручает российским строительным и девелоперским компаниям за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

По данным федерального аналитического портала «Единый ресурс застройщика» (ЕРЗ.РФ), «Надежный застройщик России» входит в число самых авторитетных наград в сфере жилищного строительства России наряду с такими престижными премиями, как «ТОП ЖК», Urban Awards, Proestate Awards и другими. Номинантами становятся компании, жилые объекты которых успешно прошли проверку специалистов Фонда РГМК на предмет соблюдения законных прав и интересов покупателей квартир, а также на отсутствие претензий со стороны контролирующих органов и жалоб резидентов.

Церемония вручения золотого знака «Надежный застройщик России 2022» состоялась в Государственном комплексе «Дворец конгрессов» под Санкт-Петербургом (Константиновский дворец, поселок Стрельна) в рамках Всероссийского саммита застройщиков и производителей строительных ресурсов. C 2016 года на этом мероприятии собираются руководители строительных компаний из всех регионов России для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере жилищного строительства.


Фото: пресс-служба УГМК


– Большая команда «УГМК-Застройщик» выражает признательность экспертам Фонда РГМК за высокую оценку нашей работы. Надежность застройщика – это высокий уровень ответственности, то есть строгое соблюдение графика постройки и сдачи объекта, а также его полное соответствие всем заявленным параметрам (качество строительных материалов, архитектурные и инженерные решения, инфраструктура и т.д.). Именно надежность является одним из важнейших стандартов девелопмента, созданных нашей компанией. Мы смогли добиться этого, выстроив и отладив бизнес-процессы и собрав целую команду профессиональных партнеров: подрядчиков, проектировщиков, и операторов внутренней инфраструктуры, – отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.


Напомним, в феврале 2022 года девелопер «УГМК-Застройщик» отметил пятилетний юбилей. За прошедшие 5 лет компания реализовала целый ряд масштабных жилых проектов, изменивших архитектурный облик Екатеринбурга (в эксплуатацию было введено свыше 200 тыс. м2 жилой и коммерческой недвижимости), разработала и внедрила собственные стандарты девелопмента, а также приобрела репутацию одной из самых надежных девелоперских компаний Среднего Урала и России.

Так, на протяжении 2019-2022 гг. Фонд РГМК ежегодно награждает компанию золотым знаком «Надежный застройщик России». Федеральный аналитический портал ЕРЗ.РФ присвоил ей максимальную степень надежности за строгое соблюдение заявленных сроков ввода жилых объектов, первое место в рейтинге «ТОП Застройщиков по потребительским качествам» по Свердловской области и второе место в аналогичном рейтинге по РФ.

Высокие оценки экспертов строительной отрасли регулярно получают и объекты «УГМК-Застройщик». ЖК «Макаровский» и «Нагорный» официально признаны лучшими новостройками страны: они занимают первое и второе места в ежемесячном рейтинге ЕРЗ.РФ «ТОП новостроек по потребительским качествам» по России и Свердловской области. Жилой район «Изумрудный бор» также входит в ТОП-10 лучших новостроек Свердловской области.


Фото: пресс-служба УГМК


Кроме того, объекты застройщиками на протяжении последних двух лет становятся лауреатами крупнейших федеральных отраслевых премий. Так, по итогам конкурса-премии «ТОП ЖК - 2021» (организаторы - РСПП РФ, ТПП РФ и ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья») ЖК «Макаровский» победил в главной номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка РФ», а ЖК «Нагорный» стал лучшим по Свердловской области (в активе этого проекта есть и премия Urban Awards-2021, номинации «Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса» и «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в высокобюджетном сегменте»).

В ходе летнего конкурса «ТОП ЖК - 2021» «Макаровский» стал абсолютным лидером в номинации «Лучший детский сад от застройщика» за детский центр «Мир открытий»; «Нагорный» занял второе место в номинации «Лучший подъезд» и получил диплом «Лучшие практики» за лучшую спортплощадку на эксплуатируемой кровле», а район «Изумрудный бор» занял 2 и 3 места в номинациях «Лучшая организация стрит-ритейла» и «Лучшие условия для спорта».

В 2022 году «Нагорный» взял первое место в главной номинации «ТОП ЖК» по стране, а «Изумрудный бор» занял третье место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ среди домов повышенной этажности». Летний этап премии «ТОП ЖК – 2022» также не оставил застройщика без наград. Еще один его знаковый проект, квартал «Екатеринбург-Сити» в новой концепции вошел в ТОП-3 номинации «Лучший проект смешанной застройки (mixed-use)».

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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