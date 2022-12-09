На губернаторские елки пригласят детей свердловских мобилизованных

«Наши работники сферы культуры подготовили красочное представление и подарки для детей. Будут цирковое представление, подарки – Дед Мороз поработал, постарался», – говорит глава региона.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области возобновят проведение губернаторских елок, которые два года подряд отменялись из-за коронавирусных ограничений. В этом году на мероприятие также пригласят детей мобилизованных.Как сообщил Евгений Куйвашев на прямой линии, на губернаторские елки смогут попасть дети из малообеспеченных семей, детских домов, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети мобилизованных. Мероприятие организуют в резиденции губернатора. Всего запланировано более 40 представлений.Вся информация о том, как попасть на губернаторскую елку, размещена на сайтах муниципалитетов и правительства области. Нужно посмотреть условия и подать заявку.