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На губернаторские елки пригласят детей свердловских мобилизованных
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области возобновят проведение губернаторских елок, которые два года подряд отменялись из-за коронавирусных ограничений. В этом году на мероприятие также пригласят детей мобилизованных.
Как сообщил Евгений Куйвашев на прямой линии, на губернаторские елки смогут попасть дети из малообеспеченных семей, детских домов, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети мобилизованных. Мероприятие организуют в резиденции губернатора. Всего запланировано более 40 представлений.
Вся информация о том, как попасть на губернаторскую елку, размещена на сайтах муниципалитетов и правительства области. Нужно посмотреть условия и подать заявку.
Как сообщил Евгений Куйвашев на прямой линии, на губернаторские елки смогут попасть дети из малообеспеченных семей, детских домов, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети мобилизованных. Мероприятие организуют в резиденции губернатора. Всего запланировано более 40 представлений.
Вся информация о том, как попасть на губернаторскую елку, размещена на сайтах муниципалитетов и правительства области. Нужно посмотреть условия и подать заявку.
«Наши работники сферы культуры подготовили красочное представление и подарки для детей. Будут цирковое представление, подарки – Дед Мороз поработал, постарался», – говорит глава региона.
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Куйвашев рассказал о выплатах семьям свердловских мобилизованных
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