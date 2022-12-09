Свердловчанка попросила губернатора провести газ на юг Красноуфимского района

«Сегодня ведется большая работа по социальной газификации. Половина пунктов Красноуфимского района обеспечена газом, а половина нет. Но чтобы обеспечить газом и понять, нужен ли газ в том или населенном пункте, нужно понять желание жителей», – говорит губернатор.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительница Красноуфимска в ходе прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым спросила, смогут ли провести газ на юг Красноуфимского района в 2023-2024 годах. В ответ глава региона заявил, что для этого нужно подтвердить желание жителей.По словам Куйвашева, местные жители должны написать соответствующее заявление на социальную газификацию. Затем будет сделан проект. Если большинство жителей подтвердит желание газифицировать дома, то эти объекты включат в программу газификации.