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Куйвашев рассказал о выплатах семьям свердловских мобилизованных
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Сегодня в Свердловской области проходит прямая линия с губернатором Евгением Куйвашевым. Один из вопросов – какие выплаты семьям мобилизованных есть в регионе.
Губернатор сообщил, что в области действует горячая линия, где можно получить интересующую информацию о том, что волнует людей в ходе мобилизации.
Также Куйвашев напомнил, что в регионе принят закон, согласно которому на каждую семью мобилизованного выделятся 20 тысяч рублей, а также еще по 20 тысяч рублей на каждого ребенка.
Кроме того, для дошкольников организовано бесплатное горячее питание в детских садах, а студенты колледжей могут получить компенсацию на приобретение одежды и так далее.
Также губернатор заявил, что в области есть «демобилизация для отцов троих детей».
Губернатор сообщил, что в области действует горячая линия, где можно получить интересующую информацию о том, что волнует людей в ходе мобилизации.
Также Куйвашев напомнил, что в регионе принят закон, согласно которому на каждую семью мобилизованного выделятся 20 тысяч рублей, а также еще по 20 тысяч рублей на каждого ребенка.
Кроме того, для дошкольников организовано бесплатное горячее питание в детских садах, а студенты колледжей могут получить компенсацию на приобретение одежды и так далее.
«Нужно обращаться в администрации или отделении соцзащиты. Работают волонтерские центры "Мы вместе"», – добавил Куйвашев.
Также губернатор заявил, что в области есть «демобилизация для отцов троих детей».
«Действительно, в начале были такие проблемы. Но, например, в конце ноября, отец троих детей из Тавды вернулся. Нужно обращаться в военкомат, нужно консультироваться на горячей линии. Скажут, какие документы собрать, чтобы подать документы на демобилизацию», – пояснил глава региона.
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