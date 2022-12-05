Куйвашев рассказал о выплатах семьям свердловских мобилизованных

«Нужно обращаться в администрации или отделении соцзащиты. Работают волонтерские центры "Мы вместе"», – добавил Куйвашев.

«Действительно, в начале были такие проблемы. Но, например, в конце ноября, отец троих детей из Тавды вернулся. Нужно обращаться в военкомат, нужно консультироваться на горячей линии. Скажут, какие документы собрать, чтобы подать документы на демобилизацию», – пояснил глава региона.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Свердловской области проходит прямая линия с губернатором Евгением Куйвашевым. Один из вопросов – какие выплаты семьям мобилизованных есть в регионе.Губернатор сообщил, что в области действует горячая линия, где можно получить интересующую информацию о том, что волнует людей в ходе мобилизации.Также Куйвашев напомнил, что в регионе принят закон, согласно которому на каждую семью мобилизованного выделятся 20 тысяч рублей, а также еще по 20 тысяч рублей на каждого ребенка.Кроме того, для дошкольников организовано бесплатное горячее питание в детских садах, а студенты колледжей могут получить компенсацию на приобретение одежды и так далее.Также губернатор заявил, что в области есть «демобилизация для отцов троих детей».